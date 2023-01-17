貼揮春建議用Blu-Tack或不留痕膠紙　家務助理導師三招助去膠漬 (09:21)

去膠漬方法

● 玻璃去膠漬︰刀片

方法︰先用濕布抹濕有膠漬的表面，然後用刀片小心剷走膠漬。使用時，注意刀片和玻璃表面的接觸點，小心勿刮花玻璃。

● 木質家具、水泥牆壁去膠漬︰風筒

方法︰用風筒吹熱膠漬，然後用濕布抹走。頑固污漬可試用市面一款去漬液（俗稱「橙水」）清抹。「橙水」可在五金舖或日本城購買。

● 金屬表面去膠漬︰松節水或白電油

方法︰用乾布沾適量松節水或白電油，抹在膠漬處，膠漬可輕鬆脫落。計福明提醒，松節水或白電油不建議用在木質家具，會影響家具表面油漆或保護層。

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去漬貼士：塗除膠劑 待10分鐘才抹擦

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