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貼揮春建議用Blu-Tack或不留痕膠紙　家務助理導師三招助去膠漬 (09:21)

新年貼揮春，用什麼膠紙日後較方便容易清除？僱員再培訓局（ERB）「家務助理基礎證書」課程導師計福明建議，使用黏性泥膠（Blu-Tack），或強調可重複使用且不留痕的膠紙（例如3M部分膠紙）貼揮春，盡量貼在容易處理的物料表面（如玻璃、防火膠板），方便日後清潔；避免貼在木材或水泥牆，因清除膠漬時或會把油漆一併撕下，造成破壞。計福明講解不同物料表面的去漬方法。

去膠漬方法

玻璃去膠漬︰刀片

方法︰先用濕布抹濕有膠漬的表面，然後用刀片小心剷走膠漬。使用時，注意刀片和玻璃表面的接觸點，小心勿刮花玻璃。

木質家具、水泥牆壁去膠漬︰風筒

方法︰用風筒吹熱膠漬，然後用濕布抹走。頑固污漬可試用市面一款去漬液（俗稱「橙水」）清抹。「橙水」可在五金舖或日本城購買。

金屬表面去膠漬︰松節水或白電油

方法︰用乾布沾適量松節水或白電油，抹在膠漬處，膠漬可輕鬆脫落。計福明提醒，松節水或白電油不建議用在木質家具，會影響家具表面油漆或保護層。

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用對膠紙 離離合合無「傷痕」

去漬貼士：塗除膠劑 待10分鐘才抹擦

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