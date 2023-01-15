大掃除廚房篇｜百潔布抹布日常用梳打粉+熱水搓洗　家務助理導師提醒：百潔布宜每月換、抹布勿用漂白劑 (11:05)

● 百潔布：百潔布沾有油漬及髒物後較難清理，宜每月更換。使用百潔布前可先用廚房紙抹掉油漬和髒物，日常可用1湯匙梳打粉加400毫升熱水搓洗乾淨，每星期應以1湯匙洗衣粉加400毫升熱水徹底搓洗，洗完扭乾並放在通風地方。

● 抹布：很多人會用洗潔精搓洗抹布，但只能去除表面的油漬，因此日常可用約1湯匙梳打粉加400毫升熱水浸泡5分鐘後搓洗，效果較佳。抹布宜每星期用1湯匙洗衣粉加400毫升熱水浸泡10分鐘，再用熱水搓洗3至4次，徹底洗掉沉澱在抹布的污漬及油漬。【留意：抹布勿用漂白劑清洗，以免殘留化學劑，以及令抹布容易脫毛。】

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