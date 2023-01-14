大掃除廚房篇．砧板｜家務助理導師教清潔砧板：木砧板用醋或鹽　玻璃砧板用梳打粉 (12:01)

木砧板清潔方法：

‧白醋+溫水+廚房紙：木砧板容易積污垢和有怪味，可混合兩湯匙白醋和200毫升溫水，將廚房紙鋪在木砧板上，再倒上去放置15分鐘，有助清除污垢和怪味，亦有助殺菌。

‧鹽「醃」過夜：木砧板徹底擦洗，去除上面的殘渣，然後灑鹽放過夜，有助消毒，以及防止砧板裂開。留意清潔完的砧板必須放置在通風位置，避免發霉。

玻璃砧板清潔方法：

‧熱水+梳打粉：玻璃砧板一般用作切水果或易切食物，污漬相對較少，可用400毫升熱水混合1湯匙梳打粉浸5分鐘後再清洗。

塑膠砧板宜定期更換

現時不少人愛用塑膠砧板，張鳳娟稱，塑膠砧板較易出現花痕，而且一般清潔劑難以處理砧板污垢，宜定期更換。她提醒平常處理生熟食物宜分開兩塊砧板。

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