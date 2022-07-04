2022回顧．短片｜店舖結業潮　蓮香樓、珍寶海鮮舫、源記甜品　市民懷念香港「舊味道」 (10:30)

蓮香樓

在港營業百年的上環蓮香樓，以舊式裝修、傳統點心車及茶盅茗茶聞名，可惜不敵疫情，於8月8日正式結束營業。從事酒店業的梁先生稱，蓮香樓歷史悠久、食物地道，故經常推薦客人到蓮香樓，感受香港特色喝茶文化。湯先生則記得，蓮香樓枱與枱之間很迫，幾乎沒有距離，客人川流不息，昔日光顧時，他經常與伙計聊天，認為伙計們對待工作敬業樂業。

珍寶海鮮舫

珍寶海鮮舫有近半世紀歷史，以豪華水上餐廳為賣點，成為香港地標。珍寶海鮮舫2020年3月停業，一直未有經營者接手，今年6月14日移離香港，卻在南海沉沒，成為絕響。曹女士憶起父母曾帶她光顧珍寶海鮮舫，對於沒人接手經營感到可惜，遺憾來不及帶兒子參觀。

源記甜品專家

位於西營盤的源記甜品專家，只佔街邊一個舖位，相比蓮香樓和珍寶海鮮舫的規模，算是一間小店。不過源記甜品專家已有167年歷史，被喻為香港最古老糖水舖，今年4月初被發現門外貼有「暫停營業」告示。

這間糖水舖除了見證香港歷史，亦盛載着張氏夫婦的美好回憶。張太稱，她喜歡吃傳統甜品，丈夫會特意帶她到源記甜品，二人經常到該店約會，感慨傳統甜品店「執一間少一間」。

採訪：張可兒

拍攝：陸秋燕、林梓晴

剪接：張可兒

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