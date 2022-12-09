新冠疫情｜何栢良：染疫第5天近半人快測轉陰　二次感染者或更快陰性 (16:33)

政府放寬新型冠狀病毒防疫措施，患者和密切接觸者的隔離和檢疫期可縮短至5天，其中患者若在第4天和第5天連續兩日快速抗原測試陰性，即可隔除隔離。究竟有幾多患者可以5天轉陰性？若是二次感染，會否更快轉陰性？明報電子平台組訪問港大感染及傳染病中心總監何栢良，解答相關疑問。
多少患者第5天快測轉陰性?
何栢良引述美國發表的研究，追蹤2020年6月至2022年1月期間，2875名美國新冠患者感染後快測結果，發現51%患者5天後Ct值低於30，即仍有可能傳染他人；換言之49%患者5天後Ct值已經高於30，即一般快測未必驗出陽性。（相關報道：核酸檢測Ct值多高才無傳染性？市民如何知道Ct值？一文睇專家解構）
衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨（8日）則指出，數據顯示目前僅約55%患者可於第6天和第7天快測陰性，相信第4天和第5天均陰性會更少。
二次感染會否快轉陰?
何栢良相信，二次感染一般病徵較輕，估計康復會較快，亦可能較快轉為陰性，不過沒有具體研究數字。他又表示，Omicron潛伏期相對較短，一般感染後兩至三天就會發病。
怎樣計算第4天及第5天?
與以往一樣，接受檢測或接收樣本當天是第0天，翌日為第1天；如沒有接受檢測或接收樣本紀錄，則以收到檢測結果通知當日為第1天。
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