新冠疫情｜核酸檢測Ct值多高才無傳染性？市民如何知道Ct值？一文睇專家解構 (17:30)

Ct值是什麼？

Ct值全名「Cycle Threshold Value」，是量度患者病毒基因濃度及傳染力的指標，主要透過病毒核酸檢測（PCR）儀器分析。何栢良表示，Ct值其實是做PCR檢測的周期，若一個周期已檢測到病毒，Ct值是1；若樣本要倍增10次才檢測到病毒，Ct值就是10，因此Ct值愈低，代表病毒量愈高。

Ct值多高才算「安全」、沒傳染性？

Ct值準則只作參考，並非絕對數值，各地都有不同的準則。何栢良指出，一般而言Ct值25至30屬於病毒量低，低於25則算病毒量高。他說簡單點理解，Ct值30或以上，快速抗原測試都會呈陰性，代表無傳播力或傳染性極低。至於染病後Ct值變化是因人而異，外國有研究指出，部分人染病5日後，快測已經是陰性，但亦有人要9至10日甚至更長時間才轉陰性。

許樹昌亦表示，外國研究發現，Ct值30或以上代表發現的病毒已死或沒有傳染性，因此以Ct值30作為界線決定病人出院是安全做法。

市民如何知道Ct值？

何栢良指出，市民一般在社區檢測中心做核酸檢測，只會知道陽性或陰性結果；若到私人機構做檢測，部分會提供Ct數值供顧客參考，市民亦可要求化驗所提供有關數值。

他說醫院亦會記錄病人檢測時的Ct值，但不會每次向病人報告，醫院會參考有關Ct值，再決定是否讓病人出院。

香港政府一直有參考核酸檢測Ct值來訂定新冠患者出院標準；醫管局今年2月初曾要求Ct值33以上才可以出院，同月放寬至Ct值30以上及符合其他條件就可以出院。

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