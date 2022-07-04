世界盃｜《足球小將》造就日本足球發展　中田英壽、費蘭度托利斯受啟蒙踢足球 (16:42)

《足球小將》作者為高橋陽一，漫畫於1981年開始連載，1983年電視動畫開播，很多小孩因此愛上足球，亦夢想長大後像戴志偉一樣，成為職業足球員。多次代表日本國家隊出戰世界盃的著名球員中田英壽曾透露，自己受《足球小將》影響，從8歲開始踢球，18歲成為職業球員，「因為我能從中感受到激情」。中田英壽的足球生涯也確實如戴志偉翻版，高中開始先後入選U15、U17、U19國家隊，隨後進入日本職業足球聯賽（J League）及國家隊，並進軍意甲球壇。

《足球小將》其後在海外播放，原來不少歐洲球星曾於兒時看過，也受其影響而開始踢足球。西班牙球星費蘭度托利斯（Fernando Torres）說過，童年時《足球小將》在西班牙播放，他和身邊的小孩均十分愛看，他因為想成為戴志偉而開始踢足球，最終成為全球知名球星。

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