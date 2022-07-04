BBQ燒烤食得安全健康6貼士　噴霧式蜜糖助減糖攝取　切走脂肪減產生致癌物 (13:05)

政府宣布轄下燒烤場地由11月3日起陸續重開，秋天到郊外燒烤正好合時。想BBQ食得健康，可參考以下6個貼士，有助減少從燒烤食物攝取糖、減少燒烤時產生的可致癌物質多環芳香族碳氫化合物（PAHs）和丙烯酰胺，亦可幫助餐後消化消滯。
●燒烤時
肉汁須清澈 肉切開不見血
食物安全中心指出，肉類及家禽煮熟後的肉汁必須清澈，不應呈紅色，切開不應見血。魚肉則要變得不透明，容易去肉去骨
用噴霧式蜜糖
每次塗蜜糖等於將約20至30卡路里熱量加入食物，用噴霧式蜜糖代替直接塗蜜糖，可減低蜜糖使用量，以免吸收過多糖分
以下3貼士有助減少燒烤時產生可致癌物質：
善用錫紙
用錫紙包裹食物放在火堆旁烤熟，有助減少蔬菜產生丙烯酰胺或肉類產生PAHs
選瘦肉 切去可見脂肪
可減少食物油脂受熱分解而產生PAHs，亦避免油脂滴於炭上時，升起的煙將更多PAHs帶至食物
把食物切成小件燒烤
食物燒焦後會產生可致癌物，把食物切成小件或薄片可更易烤熟，減少外焦內未熟的情況
●燒烤後
吃高維他命C水果
餐後吃一份高維他命C水果，例如奇異果，幫助消化油分及減少飽滯
資料來源：明報、食物安全中心
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