BBQ燒烤食得安全健康6貼士　噴霧式蜜糖助減糖攝取　切走脂肪減產生致癌物 (13:05)

●燒烤時

肉汁須清澈 肉切開不見血

食物安全中心指出，肉類及家禽煮熟後的肉汁必須清澈，不應呈紅色，切開不應見血。魚肉則要變得不透明，容易去肉去骨

用噴霧式蜜糖

每次塗蜜糖等於將約20至30卡路里熱量加入食物，用噴霧式蜜糖代替直接塗蜜糖，可減低蜜糖使用量，以免吸收過多糖分

以下3貼士有助減少燒烤時產生可致癌物質：

善用錫紙

用錫紙包裹食物放在火堆旁烤熟，有助減少蔬菜產生丙烯酰胺或肉類產生PAHs

選瘦肉 切去可見脂肪

可減少食物油脂受熱分解而產生PAHs，亦避免油脂滴於炭上時，升起的煙將更多PAHs帶至食物

把食物切成小件燒烤

食物燒焦後會產生可致癌物，把食物切成小件或薄片可更易烤熟，減少外焦內未熟的情況

●燒烤後

吃高維他命C水果

餐後吃一份高維他命C水果，例如奇異果，幫助消化油分及減少飽滯

資料來源：明報、食物安全中心

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