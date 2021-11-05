BBQ燒烤食物或產生致癌污染物　食安中心︰應避免食物接觸火焰【附減攝入污染物貼士】 (08:25)

到了秋高氣爽的季節，不少市民喜愛到戶外燒烤BBQ。食物安全中心指出，燒烤時除了注意食物有否熟透外，還要減低食物產生的污染物——多環芳香族碳氫化合物（PAHs）及雜環胺（HCAs），部分PAHs及HCAs已被證實或懷疑具致癌性。明報電子平台組整理食物安全中心提出、燒烤時減少攝入這些污染物的貼士。
PAHs如何產生？
‧燒烤時若食物表面接觸到超過攝氏200度的火焰，食物油脂會受熱分解而產生PAHs
‧當油脂滴於炭上，升起的煙會將更多PAHs帶至食物
‧炭或柴火在未充分燃燒下，亦有可能形成PAHs
HCAs如何產生？
‧食物的蛋白質有可能在高溫下形成HCAs
減少攝入燒烤污染物5貼士：
‧燒烤時應避免食物接觸到火焰
‧有外皮或外殼包裹的食物（如番薯、帶皮的粟米、雙貝類等），可減少PAHs滲入食用部位
‧食物燒烤時間不宜太長、溫度不宜太高
‧使用氣體爐或電爐產生的PAHs較炭爐燒烤少
‧保持均衡及多元化飲食，勿吃過多燒烤食物
（食物安全中心）
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