BBQ燒烤食物或產生致癌污染物　食安中心︰應避免食物接觸火焰【附減攝入污染物貼士】 (08:25)

PAHs如何產生？

‧燒烤時若食物表面接觸到超過攝氏200度的火焰，食物油脂會受熱分解而產生PAHs

‧當油脂滴於炭上，升起的煙會將更多PAHs帶至食物

‧炭或柴火在未充分燃燒下，亦有可能形成PAHs

HCAs如何產生？

‧食物的蛋白質有可能在高溫下形成HCAs

減少攝入燒烤污染物5貼士：

‧燒烤時應避免食物接觸到火焰

‧有外皮或外殼包裹的食物（如番薯、帶皮的粟米、雙貝類等），可減少PAHs滲入食用部位

‧食物燒烤時間不宜太長、溫度不宜太高

‧使用氣體爐或電爐產生的PAHs較炭爐燒烤少

‧保持均衡及多元化飲食，勿吃過多燒烤食物

（食物安全中心）

食物安全/健康貼士：

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