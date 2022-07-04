靜電｜秋冬唔想「電親」　理大物理系導師提醒要保濕【短片說明減靜電4招】 (09:06)

摩擦產生靜電

蔡紹康解釋，人體一年四季都會積存靜電，當大量電荷短時間流經身體，形成微電流，就會出現「觸電」情況。冬天較乾燥，相對濕度較低，空氣中有助釋放靜電的水分少了，人體靜電積存會較多。部分人靜電較多，亦可能與衣著、身體活動頻率有關。身體活動較多，產生較多摩擦，亦會積存靜電。蔡紹康提供4個方法有助減少靜電。

減靜電4方法

1. 室內放置加濕器【加濕器使用注意】

2. 為肌膚保濕，例如多塗潤膚乳。

3. 洗衣服時可以適當加入柔順劑，減少摩擦力。

4. 開門或觸碰物件前，可用手觸摸牆壁，或手拿鎖匙碰一下把手，釋放靜電。

知多啲：防靜電產品助減靜電

蔡紹康表示，市面一般防靜電產品（如手帶或手套）以金屬線製成，原理通常是在觸碰物件前，先用手觸碰防靜電手帶，幫助釋放靜電，產品使用方法宜參看說明書。他提醒，防靜電產品未必對每個人有效。

文：何芍盈

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