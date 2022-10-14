感冒｜中醫教按兩穴位：大椎穴、合谷穴助預防感冒【附防感冒茶飲】 (10:19)

兩穴位助防感冒

1. 大椎穴

位置：於頸背位置，頸背正中線第七頸椎棘突下凹陷處，低頭時頸後正中隆起最高處。

功效：能升陽益氣、退熱補虛。

按法：宜打圈按，一組10次，每日可按3組；亦可在吹頭髮時，以風筒暖風吹約3秒。

2. 合谷穴

位置：手背食指和拇指掌骨交會中點處，又稱為「虎口」。

功效：具疏散風邪、開關通竅、清泄肺氣，以及和胃通腸之效。

按法：用手指以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可。一組10次，每日可按3組。

茶飲食譜：補虛防感冒茶

材料：雲芝100克、五指毛桃100克、橘餅2個、茯苓30克、甘草5粒、水2000毫升

製法：雲芝、五指毛桃、茯苓和甘草洗淨，連同橘餅放進鍋中，加水煲1小時，即成。

註：各人體質不同，如有疑問，應先向註冊中醫或醫生查詢及求醫。

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