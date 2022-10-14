感冒｜中醫教按兩穴位：大椎穴、合谷穴助預防感冒【附防感冒茶飲】 (10:19)

天氣轉涼，日夜溫差大容易患感冒，註冊中醫胡玘君表示，最近不少人因感冒求診，常見徵狀包括發燒、頭痛、發冷、鼻塞、乾咳及胸口不適等，宜多加注意。胡玘君稱，進食適量薑、大葱和蒜有助預防感冒；又教大家按摩大椎穴、合谷穴兩個穴位，以及自製補虛防感冒茶。
兩穴位助防感冒
1. 大椎穴
位置：於頸背位置，頸背正中線第七頸椎棘突下凹陷處，低頭時頸後正中隆起最高處。
功效：能升陽益氣、退熱補虛。
按法：宜打圈按，一組10次，每日可按3組；亦可在吹頭髮時，以風筒暖風吹約3秒。
2. 合谷穴
位置：手背食指和拇指掌骨交會中點處，又稱為「虎口」。
功效：具疏散風邪、開關通竅、清泄肺氣，以及和胃通腸之效。
按法：用手指以適當的力度按壓，不用太大力，按至產生痠脹感即可。一組10次，每日可按3組。
茶飲食譜：補虛防感冒茶
材料：雲芝100克、五指毛桃100克、橘餅2個、茯苓30克、甘草5粒、水2000毫升
製法：雲芝、五指毛桃、茯苓和甘草洗淨，連同橘餅放進鍋中，加水煲1小時，即成。
註：各人體質不同，如有疑問，應先向註冊中醫或醫生查詢及求醫。
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