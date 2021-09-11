秋燥喉嚨乾　中醫6招紓緩口乾　叩齒吞口水都得 (08:21)

6招紓緩改善口乾

1. 叩齒及吞口水──叩齒（牙齒開合、空口咬牙）及吞口水有助口水腺分泌。叩齒可早晚做十多下，早上做效果更佳。

2. 深層次呼吸──口鼻同時吸氣，用鼻呼氣。林冠傑解釋，練習深層次呼吸，好處是增強肺功能。首先微微張開口，深呼吸，口鼻同時吸氣，閉氣數10下，然後以鼻呼氣，嘴巴要合上。練習時宜放鬆，最好空腹練習，慢慢將之變為習慣。

3. 飲水勿大啖飲──學習水含在嘴裏慢慢吞下。

4. 暖水利咽喉，避免飲冰水──林冠傑提醒，經常口乾的人尤其不要喝冰水，否則會愈飲愈乾。正常體溫一般為攝氏36至37度，中醫認為「寒凝則聚」，喝凍飲血管會收縮，津液難分泌。喝暖水可令咽喉肌肉放鬆，口水腺分泌較好。真要喝凍飲時，因為咽喉喜暖不喜涼，建議把凍飲含在嘴裏慢慢吞下。另一方法則是用冰水漱口，口腔喜涼，冰水潄口有涼快感，不過不要吞下。飲水仍要暖水。

5. 風扇／冷氣風口勿吹臉

6. 蜜糖水──蜜糖水潤燥。除了蜜糖水，無花果水、牛奶、雪耳水都有滋潤功效，留意不要凍喝，否則效果可能較差。

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