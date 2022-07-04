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韓國紅葉2022預測：雪嶽山紅葉料10月中高峰期　內藏山紅葉11月初最盛 (18:03)

韓國今日（26日）起全面解除戶外口罩令，加上本港入境檢疫放寬至「0+3」，倘若計劃近期去韓國旅遊有機會欣賞到紅葉。韓國觀光公社公布2022年紅葉預測，熱門景點雪嶽山紅葉期預計9月29日開始，10月21日進入高峰期；智異山和北漢山估計10月28日及10月30日踏入紅葉高峰期；內藏山紅葉高峰期料為11月5日；全羅南道的頭輪山紅葉高峰期料為11月14日。

2022年韓國紅葉預測：開始日、高峰期

【江原道】

雪嶽山：9月29日（開始日）、10月21日（高峰期）[景點介紹]

五臺山：10月4日（開始日）、10月17日（高峰期）[景點介紹]

雉岳山：10月7日（開始日）、10月25日（高峰期）[景點介紹]

【忠清北道】

月岳山／月嶽山：10月14日（開始日）、10月27日（高峰期）[景點介紹]

【忠清南道】

伽倻山︰10月19日（開始日）、10月30日（高峰期）[景點介紹]

雞龍山：10月20日（開始日）、11月2日（高峰期）[景點介紹]

【忠清北道】

俗離山：10月21日（開始日）、10月31日（高峰期）[景點介紹]

【首爾北面近郊】

北漢山：10月17日（開始日）、10月30日（高峰期）[景點介紹]

【大邱廣域市】

八公山：10月20日（開始日）、11月1日（高峰期）[景點介紹]

【光州廣域市】

無等山：10月25日（開始日）、11月4日（高峰期）[景點介紹]

【全羅北道】

智異山：10月20日（開始日）、10月28日（高峰期）[景點介紹] *智異山範圍涵蓋全羅北道、全羅南道、慶尚南道3個區域，建議先定好路線

內藏山：10月30日（開始日）、11月5日（高峰期）[景點介紹]

【全羅南道】

頭輪山︰11月3日（開始日）、11月14日（高峰期）[景點介紹]

【濟州島】

漢拏山：10月20日（開始日）、10月31日（高峰期）[景點介紹]

資料來源：韓國觀光公社

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