白恤衫去黃去漬｜紡織系教授：漂白水易傷衣物　檸檬、梳打粉浸衫助漂白【短片．附溫和漂白去漬5方法】 (14:52)

溫和漂白去漬5方法

1. 檸檬：檸檬是天然漂白劑，可以輕微漂白及去除汗味。將一個檸檬切半榨汁，加進一盆水，放入衣服，浸約一小時，然後沖水及扭乾，再放進洗衣機洗。

2. 梳打粉：梳打粉是碳酸鈉，為天然漂白劑。用少許暖水開一湯匙梳打粉，加進一盆暖水攪勻，放入衣服浸數小時。

3. 洗衣皂：洗衣皂成分大多為油脂或鹼水，可有效地去除汗漬。洗衣皂先用少許水弄濕，塗在衣服的汗漬上（如領口或腋下位置），再用小刷子輕輕打圈擦拭。

4. 牙膏：牙膏可以清除污漬，當中所含的研磨劑亦幫助增強磨擦力，可以用於清潔局部污漬。擠少許牙膏在牙刷上，加少許水，輕輕打圈擦拭衣服的污漬上，留意不用太大力，避免令衣服纖維破損或起球。

5. 白醋：白醋主要功效是幫助去咖啡漬、茶漬等，以及去除汗味，但對漂白衣服未必有效。將半杯白醋倒進一盆水，放入衣服浸約半小時，再清洗。

衣物不宜濕漉漉放過夜

葉曉雲提醒，想減慢白恤衫變黃的速度，穿後宜立即清洗；放入洗衣機洗前，可用檸檬、梳打粉、洗衣皂、白醋和牙膏浸洗或輕拭容易發黃的位置。清潔後宜立即過水，若不能即時放入洗衣機清洗，亦應扭乾衣服和晾乾，不宜把濕漉漉衣物放過夜。

採訪：何芍盈、陸秋燕

短片拍攝及剪接：陸秋燕

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