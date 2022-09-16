潤燥食譜｜中醫潤燥8茶飲　清熱、健脾、紓緩秋燥 (08:55)

1. 蜂蜜羅漢果花旗參焗茶

羅漢果清熱解毒，花旗參益氣生津，蜂蜜可增強健脾潤燥的能力。

材料：花旗參1湯匙、羅漢果1/3個、蜂蜜少許（糖尿病患者可不加蜂蜜）、熱水300毫升

製法：先將羅漢果洗淨弄碎，備用。杯中加入花旗參和蜜糖，放入羅漢果（弄碎浸泡藥效較易揮發），倒入熱水焗約10分鐘。可翻焗2至3次。

2. 焗無花果水

有養陰潤肺利咽功效，一般適合老少飲用。

材料：無花果2粒（無糖加工無花果）、梨皮乾3片

製法：滾水焗20分鐘，待水溫降至70度，最後才加蜜糖。（糖尿病者宜用較低甜度的蜜糖）

3. 羅漢果蜜糖薑汁茶

新鮮羅漢果清熱解毒，薑汁可減低新鮮羅漢果的涼性，蜂蜜健脾潤燥。

材料：新鮮羅漢果1/3個、蜜糖少許、薑汁約1至2滴、熱水300毫升

製法：先將新鮮羅漢果切片，連熱水放入杯中。加入蜜糖及薑汁，焗約10分鐘，即可飲用。

4. 焗薄荷茶

適合對象：體質燥熱者（如舌苔紅、小便黃等）

製法：攝氏60至70度熱水一杯，放入一片薄荷葉，加一至兩滴檸檬汁，焗片刻飲用。倘若燥熱嚴重，有口乾口苦，飲用前可聞一聞，有助紓緩鼻和咽喉不適。寒涼體質不宜。

5. 燉雪耳無花果水

適合對象：體質寒涼者（手腳冰凍、容易口乾）

製法：浸軟的雪耳或黃耳約1湯匙、乾無花果1粒、薑汁1至2滴，冰糖少許，1碗半至2碗水，燉1.5小時。

小貼士：早上空腹飲最好，燉的效果最佳。

6. 蘋果雪梨無花果茶

乾無花果清熱生津，蘋果雪梨無花果茶有潤肺生津及清熱通便作用，適合夏秋季飲用。

材料：蘋果半個至1個、雪梨半個至1個、無花果乾3至5粒、清水800至1000毫升

製法：蘋果及雪梨洗淨，去皮去核及切塊，無花果乾切半。所有材料以水煲15至30分鐘，或放入保溫瓶以滾水焗15至30分鐘，即可飲用。

7. 杏仁淮山蛋白茶

健脾養胃、潤燥

材料：杏仁粉1湯匙、蛋白1隻、淮山粉1湯匙、水1碗半

製法：將水、杏仁粉及淮山粉倒進鍋內，水滾後加入蛋白攪拌即可。可視乎個人口味適量調味，加鹽或糖皆可。

8. 黑豆甜杏仁茶

黑豆入腎，有活血作用；甜杏仁即南杏，味甘性平，入肺經和大腸經，有潤肺、止咳、平喘及生津開胃的作用，有助紓緩秋燥。此茶飲不能用預先炒過的黑豆，因較易上火。

材料：黑豆50克、南杏10克、甘草4克、水800毫升

製法：黑豆、南杏和甘草洗淨，放入鍋中加水煲1小時，即成。