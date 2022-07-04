中秋吃柚｜營養師：吃柚每次上限兩至三瓣　柚影響藥物代謝至少隔兩小時進食 (09:10)

與柚同吃令藥物濃度增加

柚會和藥物競爭腸酵素以進行分解，從而影響藥物在體內代謝。兩者一同進食，會令藥物濃度增加，繼而增加藥物副作用。長期服用降血脂藥、降血壓藥、安眠藥、免疫抑制劑、抗心律不整藥人士須留意食用分量及時間，服藥時間建議和柚相隔兩小時以上，避免影響藥物反應。

柚營養成分與功效：

維他命C：根據世衛、聯合國糧食及農業組織，成人每日維他命C攝取量應不少於45毫克，每100克柚含59毫克維他命C，即是100克柚的維他命C含量已是日常建議攝取量的130%。維他命C是水溶性維他命，有助抗氧化，維持免疫系統健康，幫助吸收鐵質，以及幫助合成膠原蛋白，保持皮膚健康。

水分：柚果肉約90%為水分，熱量較低，也能提供飽腹感，適合管理體重的人。

鉀質：柚含豐富鉀質，有助排走體內多餘的鈉，減輕水腫，保持血壓正常。

膳食纖維：衛生防護中心建議成年人每天應該攝取不少於25克膳食纖維，150克的柚約有2克膳食纖維，佔日常所需的8%。攝取足夠膳食纖維有助保持腸道健康，避免便秘和改善血脂水平。

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