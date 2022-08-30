生蛇｜醫生稱新冠疫情下生蛇個案增　或與免疫力有關【附生蛇資訊圖】 (09:16)

家庭醫生鄭志文指出，疫情前，每周約有一至兩名病人因生蛇求診，疫情下個案明顯增加，有時每周有3至4人。另一名家庭醫生林永和亦稱，其診所生蛇個案比疫情前增加五成。

兩名醫生均表示，難以說明生蛇與新冠病毒有直接關係，因沒有統計生蛇病人是否曾確診，但生蛇成因與免疫系統有關，抵抗力弱、壓力和年紀大都會增加生蛇風險。林永和說：「新冠確診等於大病一場，抵抗力減弱，有機會潛在體內的病毒走出來，導致生蛇。」

鄭志文及林永和提醒，年逾50歲的人生蛇風險較大。他們指出，新冠確診後，若果發現有痛症如刀割、蟻咬，甚至出紅疹等，應該立即求醫，因生蛇有抗病毒特效藥，病發72小時內服用最有效；現時亦有新一代預防疫苗，有需要可向醫生查詢。

●成因：水痘病毒致神經細胞及皮膚發炎

生蛇成因不明，但是由水痘病毒引起，曾感染水痘或接種水痘防疫針後，水痘病毒會潛伏體內，一旦免疫力下降，病毒會活躍，沿神經細胞蔓延到皮膚表面，引致發炎。年紀愈大風險愈高。

●病徵

．最初感到肌肉痛

．部分人會感到如針刺、蟻咬，痛楚感覺奇怪，有時甚至如刀割一樣劇痛，通常發生在一邊身體

．痛症後幾日開始出現紅疹和水疱，有些人幾日後會結痂

．一般約兩至三星期後痛楚會退去，但亦有病人試過幾年仍感到痛楚

．生蛇圍繞人身體一圈就會死亡？鄭志文澄清，生蛇部位是跟神經線走，不會圍着全身一圈，但若發炎嚴重或在一些敏感部位如腋下，會導致劇痛。若生蛇位置去到眼睛或耳朵，可能影響視力或聽力，因此有病徵最好盡早求醫。

●治療方法

有抗病毒特效藥針對生蛇，但必須在黃金72小時服用，愈早服用愈有效。林永和表示，若病人感到痛症，一發現紅疹即用藥療效更大。

●預防疫苗

現時有兩款預防針：

．第一代：打一針，聲稱5年內預防效果達六至七成，每支疫苗約1000多元。

．第二代：近幾年才推出，要在2至6個月內接種兩針，每支針約2000多元，聲稱預防效果達八至九成。

曾生蛇非免疫

曾經生蛇並不代表終身免疫，但林永和表示，曾生蛇者復發風險相對較低，他與鄭志文均提醒，曾經生蛇的人在免疫力差時，病毒有可能再活躍，導致再次生蛇。

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