表列處所員工8月28日起每三日快測　如何計算日數？康復者能否豁免？ (17:15)

● 表列處所員工每三天一次快測如何計算日數？

員工須將工作當日或之前兩天的快測陰性結果測試棒（記錄了員工姓名和測試日期）照片，儲存在手機並保留三天，在上班時給處所負責人查看，以及在獲授權人員要求時出示供檢查。例如員工在5月1日上班，可在5月1日上班前或4月30日或4月29日進行一次快測。如員工聲稱在5月2日或5月3日才進行快測，將不獲接受。

● 已打三針新冠疫苗或康復後未滿6個月的康復者員工，是否仍需每三天做一次快測？還是未接種疫苗但有醫生證明才需要這樣做？

所有表列處所員工不論是否完成接種疫苗者或康復者或持有接種疫苗醫學豁免證明書者，均須每三天進行一次快測，並在取得陰性結果方可進入表列處所工作。

● 「表列處所」名單

（資料來源：食環署網站）

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