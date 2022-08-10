突嗜甜食或因有壓力　營養師：改吃水果堅果牛奶等　免糖分超標【短片】 (10:50)

突然嗜甜4個原因

1.壓力：面對壓力時腦部皮質醇（cortisol）分泌增加，刺激進食含糖分食物的胃口。進食高糖分食物後，身體血糖水平會快速上升，令腦部生成血清素及釋放多巴胺，帶來愉悅幸福的感覺，隨後胰島素分泌會降低血糖，令血清素回復正常水平，愉快感覺亦隨之失去，較易驅使人再進食甜食。

2.血糖低：人體大部分器官包括肌肉及腦部，都以葡萄糖作為主要能量來源。當身體血糖過低，大腦會發出神經信息，產生想吃甜食感覺。

3.身體缺乏鉻：鉻（chromium）有助提升細胞對胰島素敏感度，是人體必備的微量元素，一般人體內約含8微克鉻。肉類、蛋奶類等動物性食物鉻含量較高，素食者從飲食中或較少吸收鉻，容易缺乏鉻，可能會令血糖值較易波動，增加突然想吃甜食的可能。

4.荷爾蒙影響：若女性體內荷爾蒙失衡，在月經前體內雌激素水平高過黃體酮時，會誘發經前症候群，出現經期前嗜甜等飲食行為。

想食甜食時可吃：

‧富含維他命C水果：覺得有壓力時，多吃含豐富維他命C的水果如番石榴、士多啤梨及柑橘類水果，有助預防過量皮質醇分泌，防止進食過量糖分。

‧促進血清素分泌的食物：吃促進血清素分泌的食物如雞蛋、牛奶、深綠色蔬菜及堅果，有助穩定情緒，令人感覺愉快。

‧均衡飲食補充適量鉻：穀類及菇類含鉻元素，素食者可多吃這類食物幫助吸收鉻。

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