3+4檢疫｜海外及台灣抵港首10日須檢測16次　一文睇清檢測安排 (21:56)

以今日（9日）抵港為例，旅客於酒店檢疫期間，要在今日和本月11日進行核酸檢測；本月12日完成酒店檢疫後，要在本月13日、15日及18日須進行核酸檢測；另由今日起每日進行快速抗原測試，最後一日強制快測為本月19日。（見圖二）

抵港首10天檢測安排：

●酒店檢疫

第0天（抵港日）︰核酸檢測（在機場進行）、快速測試

第1天︰快速測試

第2天︰核酸檢測、快速測試

第3天︰快速測試（最快上午9時完成酒店檢疫）

●醫學監察

第4天︰核酸檢測、快速測試

第5天︰快速測試

第6天︰核酸檢測、快速測試

第7天︰快速測試（上午9時完成醫學監察）

●自行監察

第8天︰快速測試

第9天︰核酸檢測、快速測試

第10天︰快速測試（上午9時完成自行監察）

註：

．新規定下，已完成接種新冠疫苗和未完成接種者檢疫安排相同

．入境旅客應拍攝附有姓名和日期的快測陰性結果並保留照片

短片報道：海外返港者開心慳2000元酒店錢 稱新安排信息混亂

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