入境檢疫3+4｜海外及台灣抵港首10日須檢測16次　一文睇清檢測安排 (21:56)

本港周五（12日）起採取入境檢疫「3+4」方案，從海外地區或台灣抵港者，在強制檢疫、醫學監察及自行監察合共10天期間，須進行多次新型冠狀病毒檢測。明報電子平台組整理海外或台灣旅客抵港首10天期間16次檢疫安排，以便讀者參考。
以今日（9日）抵港為例，旅客於酒店檢疫期間，要在今日和本月11日進行核酸檢測；本月12日完成酒店檢疫後，要在本月13日、15日及18日須進行核酸檢測；另由今日起每日進行快速抗原測試，最後一日強制快測為本月19日。（見圖二）
抵港首10天檢測安排：
●酒店檢疫
第0天（抵港日）︰核酸檢測（在機場進行）、快速測試
第1天︰快速測試
第2天︰核酸檢測、快速測試
第3天︰快速測試（最快上午9時完成酒店檢疫）
●醫學監察
第4天︰核酸檢測、快速測試
第5天︰快速測試
第6天︰核酸檢測、快速測試
第7天︰快速測試（上午9時完成醫學監察）
●自行監察
第8天︰快速測試
第9天︰核酸檢測、快速測試
第10天︰快速測試（上午9時完成自行監察）
註：
．新規定下，已完成接種新冠疫苗和未完成接種者檢疫安排相同
．入境旅客應拍攝附有姓名和日期的快測陰性結果並保留照片
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