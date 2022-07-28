水果｜空腹吃水果傷胃？營養師：腸胃不佳飯前不宜食橙香蕉【短片】 (19:01)

空腹不宜吃荔枝、龍眼、紅毛丹

黃穎琳指出，荔枝、龍眼和紅毛丹等無患子科水果含次甘氨酸A和亞甲環丙基甘氨酸兩種毒素，如空腹及大量食用，可令血糖降低，出現發燒、嘔吐，甚至昏迷不醒等。因此，無患子科水果不建議空腹進食太多，宜在餐後半至一小時後食，每次約5至6粒。

腸胃不佳飯前不宜吃橙、香蕉、柿

腸胃不佳（如容易胃痛、胃酸過多等）的人不宜空腹或飯前食兩種水果：酸性較高的水果如檸檬、橙等，因容易造成胃酸過多，過度刺激胃；含豐富單寧酸的水果如香蕉、柿子、石榴等，單寧酸會與胃酸結合形成難消化的物質，容易導致胃痛、胃脹等。飯後建議食木瓜、奇異果、菠蘿，其豐富酵素含量有助消化。

糖尿患者宜兩餐之間進食低GI水果

糖尿病患者建議盡量選擇低升糖指數（低GI）水果，並在餐與餐之間進食。低升糖指數的水果（GI均低於55或以下）包括藍莓、士多啤梨、橙、雪梨、西柚、沙田柚、奇異果、蘋果、火龍果等。西瓜、芒果、蜜瓜及木瓜的升糖指數屬於中至高，建議少食，或先諮詢註冊營養師。

水果 實用資訊：

荔枝｜空肚食大量荔枝可致低血糖 食安中心：成人每日限食10粒兒童限5粒

番石榴成「維他命C之王」比橙多逾3倍 金奇異果維他命C多過綠奇異果【附Top 10維他命C蔬果名單】

睇清水果屬性 梨蕉西瓜 日日食招寒濕

水果Q&A｜空腹食水果易傷脾胃 中醫建議兩餐之間吃【短片】

榴槤｜營養師：榴槤抗氧化助好眠 三類人慎食

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom