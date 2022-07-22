香港舊照片｜1970年代元朗風貌　耕地魚塘變新市鎮 (18:04)

元朗位處新界西北部，現時既有歷史悠久的鄉村，亦有不斷發展的市區，社區多元化。政府檔案處facebook介紹，元朗區內接近三分之二土地屬於低窪地方，以前有不少耕地及魚塘，早期經濟活動以農業和養魚為主。二戰後，區內開始出現食品製造、成衣、木製品、塑膠製品等工廠，提供更多元化的就業機會。1970年代，政府預計元朗人口會慢慢增長至10萬，於是制訂一份10年計劃，盼令元朗成為一個發展平衡的市鎮。透過不同舊照片及發展計劃圖，可以一睹元朗七十年代的景貌。