中環街市知多啲：中環街市歷幾代變遷　曾改名「中央市場」【附舊照片】 (12:20)

中環街市小知識

1.中環街市歷幾代變遷

中環街市經歷幾代變遷。第一代中環街市於1842年6月10日在現址南面地方開設，是中環街市的雛形。第二代中環街市於1850年代遷至現址。第三代中環街市則於1895年在原址落成，採用維多利亞式建築風格，由兩座兩層高、中間相連的建築物組成，外牆由紅磚砌成，附有花崗岩石材裝飾。現時的中環街市是第四代建築，1939年5月落成，樓高四層。

2.二戰前香港最先進街市

1939年新中環街市落成，大樓屬摩登流線型建築，橫向線條的長條形「窗牆」、圓角設計成為其特色。大樓設置了垃圾槽，各樓層的垃圾可從垃圾槽集中至出口，再由垃圾車收集，加上最新型電梯，被認為是本港二戰前面積最大、設備最先進的街市。

3.日治時期曾改名「中央市場」

日治期間，中環街市曾被改名為「中央市場」，該中央市場門匾懸掛在面向德輔道中的門口上，直至1993年才恢復「中環街市」的名稱。

4.電影取景勝地

中環街市於1994年將一部分改成中環購物廊，成為半山自動扶手電梯的起點，後來中環街市因使用率下降關閉，並改建成半山自動扶梯的連接點。電影《重慶森林》及《蝙蝠俠：黑夜之神》都曾在此取景。

市建局保育活化項目：www.ura.org.hk

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