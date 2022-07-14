骨質疏鬆預防有法　營養師提醒少吃5種食物 (10:09)

預防骨質疏鬆，除了補充鈣質，香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，部分食物會影響鈣質吸收或加速鈣質流失，骨質疏鬆高危一族，包括50歲以上的人、女性在停經後、吸煙人士，以及其他長期病患尤其要減少進食。李杏榆講解影響鈣質吸收或加速鈣質流失的五種食物。
李杏榆提醒，部分營養素有助鈣質吸收和骨骼健康，包括維他命D，可每日適量曬太陽，但防曬霜會阻礙維他命D吸收，可選擇食用營養補充品；吸收鎂質，可吃香蕉、牛油果、深綠色蔬菜等；磷、鉀和維他命K則可在蔬菜水果中吸收。她補充，單靠飲食對骨骼健康有限，一定要堅持運動，特別是負重運動。
預防骨質疏鬆少吃5種食物
1. 加工或太鹹食物：攝取過多鈉會促進腎臟排出鈣質
2. 酒精：影響鈣和維他命D吸收
3. 咖啡因：如每日飲多於3杯咖啡，或令鈣於小便中流失。另外，留意可樂亦含咖啡因。
4. 汽水：汽水含磷酸（phosphoric acid），過量飲用可能會影響鈣質吸收；而有汽的水（carbonated water）不含磷酸。
5. 含大量植酸鹽（phytates）和草酸的食物：會跟體內的鈣結合，影響骨質吸收鈣。大多植物和果仁都含此兩種成分，菠菜、果仁和豆類食物尤其要注意減少進食。
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