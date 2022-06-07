6月7日新冠疫情重點一覽 (21:42)

本港今日（7日）新增489宗新型冠狀病毒個案。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日起公布的快測陽性個案，均會先經核酸檢測覆檢後同樣呈陽性，才會列入確診個案。而由於本港新冠病毒個案增加，惟新冠疫苗接種率有頗高水平，加上目前染疫者現重症數字持續下降，政府宣布本港入境管制及社交距離措施維持現狀至6月30日。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
本港增489宗新冠陽性個案 包括231宗核酸258宗快測 今起快測陽性個案經核酸覆檢後才列確診
●社區情況
林鄭月娥：入境管制及本地社交距離措施維持現狀至6月30日 快測呈報個案經核酸覆檢才列確診【短片】
新冠疫情．短片｜快測陽性須經核酸覆檢 張竹君料最快兩日後有報告
●強制檢測
41地點納強檢 朗屏邨珠屏樓、麗城花園3期7座、安達邨善達樓等【附名單】
●圍封強檢
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】