消委會．香腸｜厨師牌雞肉腸等3款香腸含禁用獸藥代謝物　City'super等2款香腸有可致癌物【短片】 (11:40)

消委會測試30款香腸樣本，3款樣本檢出內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM），2款香腸含多環芳香烴（PAHs）。消委會表示，SEM可能令實驗動物的軟骨細胞紊亂，使關節軟骨退化，四肢變形，惟現時未有足夠資料確認硝基呋喃對人類影響；而PAHs屬有機化學物，進入身體和代謝後，可能會排出體外，或形成與DNA結合的可能致癌的代謝物。［香腸4種類食用須知 新鮮生腸保存期短 風乾腸未煮熟孕婦小童免吃］
3款香腸含呋喃西林代謝物SEM：
（品牌／產品名稱／每包大約售價）
‧御品皇／蜜糖雞尾腸／$35
‧alfresco／Spicy Jalapeno with jalapeno's and roasted peppers Chicken Sausage - fully cooked／$69
‧厨師牌／高級雞肉腸／$24
2款香腸多環芳香烴（PAHs）：
（品牌／產品名稱／每包大約售價）
‧TOPVALU／JAS特級 Coarse-ground Pork Sausages (Coarsely Ground Wiener Sausages)／$44.9
‧City'super／Frankfurter Sausage - Fireplace smoked／$56
消委會．香腸 相關報道：
3個香腸餐配搭「高鈉陷阱」 一碗腸蛋麵已佔每日鈉攝取量逾八成
消委會 其他報道：
髮膜｜逾八成沖洗式髮膜存致敏風險 amika可致敏防腐劑含量超標 澳寶含禁用香料HICC
嬰幼兒小食｜13款高糖 三成含添加鹽1歲以下不宜食用 BeanStalk米脆餅屬高鈉