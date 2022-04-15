4月15日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:04)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（15日）新增946宗個案，包括471宗核酸檢測陽性及475宗快速檢測陽性；多36名新冠患者在公立醫院離世。單日新增個降回落至三位數，政府周六（16日）起停止舉行抗疫記者會。政府又宣布，為70歲或以上長者或行動不便者上門接種新冠疫苗的服務擴至全港，市民下周二（19日）起可上網或電話預約。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
●疫苗接種
●社區情況
●強制檢測
40地點納強檢 海怡半島海雅閣3座、友愛邨愛暉樓、鳳德邨黛鳳樓等【附名單】
●圍封強檢
元朗水邊圍邨湖水樓500人完成檢測 揭8新冠陽性、一不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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