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4月15日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (20:04)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（15日）新增946宗個案，包括471宗核酸檢測陽性及475宗快速檢測陽性；多36名新冠患者在公立醫院離世。單日新增個降回落至三位數，政府周六（16日）起停止舉行抗疫記者會。政府又宣布，為70歲或以上長者或行動不便者上門接種新冠疫苗的服務擴至全港，市民下周二（19日）起可上網或電話預約。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增946陽性　包括471核酸、475快測

多36患者公院離世　第五波累計8856死

●疫苗接種

上門接種疫苗服務擴至全港 下周二起可網上或電話預約

●社區情況

新冠疫情回穩 政府明日起停抗疫記者會

深水埗海達邨、屯門山景邨等污水陽性 政府派快速測試包

疫情放緩　人潮再現【圖輯】

●強制檢測

40地點納強檢 海怡半島海雅閣3座、友愛邨愛暉樓、鳳德邨黛鳳樓等【附名單】

●圍封強檢

觀塘翠屏（北）邨翠桃樓封區檢測

大窩口尚文苑728人完成檢測 揭19新冠陽性個案

元朗水邊圍邨湖水樓500人完成檢測　揭8新冠陽性、一不確定個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快測陽性申報系統

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（一般兒童或成人）

我應幾時打針？（新冠康復者-未曾打過針）

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）

我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）

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