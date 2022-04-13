消委會．變頻式冷氣機｜一匹冷暖空調機能源效率相差可逾三成　6900元「美的」媲美1.6萬元「三菱電機」【附7款冷暖空調機評分】 (12:45)

消委會測試14款俗稱「一匹」的變頻式分體冷氣機，包括7款冷暖空調機及7款淨冷型冷氣機，全部達到1級能源效益級別。在7款冷暖空調機中，雖然全部樣本的製冷季節性表現系數（CSPF）或供暖季節性表現系數（HSPF）所計算出的能源效益級別均達1級，惟樣本間的CSPF數值及HSPF數值，分別最多相差約三成及三成半，代表能源效率和慳電程度差異頗大，能源效率愈高，亦代表愈慳電。售價最高的樣本、$16,400的「三菱電機」冷暖空調機整體表現優秀，但其製冷及供暖能源效率卻遜於兩款較便宜之選：售價約$6900的「美的」及售價約$9500的「三菱重工」冷暖空調機。消委會建議，為了環保和節省開支，宜選購CSPF數值和HSPF數值較高的空調機。［冷氣機慳電環保8招 消委會提醒：夏天每兩周清洗隔塵網、調高冷氣溫度同時開風扇助慳電］
7款冷暖空調機測試結果
（牌子及型號／售價／製冷能源效率(CSPF)／供暖能源效率(HSPF)／估計每年所需電費(製冷、供暖)／總評*）
1. 美的MS-09HRF8B／$6929／7.72／5.22／$404、$38／4.5
2. 三菱電機MSZ-LN09VFR/MUZ-LN09VF／$16,400／7.38／5.69／$401、$40／4.5
3. 三菱重工SRK25ZSXH-S/SRC25ZSXH-S／$9480／7.07／6.13／$418、$37／4.5
4. 大金FTHM25RAV1N/RHM25RAV1N／$7100／7.05／5.08／$419、$35／4.5
5. 三星AR09TXHAAWKN／$4680／7.30／5.02／$405、$45／4.5
6. Panasonic CS-E9VKA/CU-E9VKA／$8880／6.10／4.55／$485、$53／3.5
7. 約克YDEK09/YDDK09／$6200／5.4／4.07／$579、$48／3.5
*總評最高為5分
留意保用期以及每年保養費
消委會亦提醒市民須留意保用期以及每年保養費，以節省將來需要維修時的開支及有助延長冷氣機使用壽命。調查顯示，只有3款全機保用期為2年，其餘只有1年全機保用期；冷氣機內壓縮機的保用期只有1款提供長達10年保用，9款樣本提供5年的保用，餘下4款只提供1或3年保用。
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