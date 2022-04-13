消委會．變頻式冷氣機｜一匹冷暖空調機能源效率相差可逾三成　6900元「美的」媲美1.6萬元「三菱電機」【附7款冷暖空調機評分】 (12:45)

7款冷暖空調機測試結果

（牌子及型號／售價／製冷能源效率(CSPF)／供暖能源效率(HSPF)／估計每年所需電費(製冷、供暖)／總評*）

1. 美的MS-09HRF8B／$6929／7.72／5.22／$404、$38／4.5

2. 三菱電機MSZ-LN09VFR/MUZ-LN09VF／$16,400／7.38／5.69／$401、$40／4.5

3. 三菱重工SRK25ZSXH-S/SRC25ZSXH-S／$9480／7.07／6.13／$418、$37／4.5

4. 大金FTHM25RAV1N/RHM25RAV1N／$7100／7.05／5.08／$419、$35／4.5

5. 三星AR09TXHAAWKN／$4680／7.30／5.02／$405、$45／4.5

6. Panasonic CS-E9VKA/CU-E9VKA／$8880／6.10／4.55／$485、$53／3.5

7. 約克YDEK09/YDDK09／$6200／5.4／4.07／$579、$48／3.5

*總評最高為5分

留意保用期以及每年保養費

消委會亦提醒市民須留意保用期以及每年保養費，以節省將來需要維修時的開支及有助延長冷氣機使用壽命。調查顯示，只有3款全機保用期為2年，其餘只有1年全機保用期；冷氣機內壓縮機的保用期只有1款提供長達10年保用，9款樣本提供5年的保用，餘下4款只提供1或3年保用。

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