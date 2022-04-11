4月11日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (21:45)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（11日）新增1407宗個案，包括698宗核酸檢測陽性及709宗快速檢測陽性；多52名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥表示，學校復活節後分階段復課，屆時所有教職員及學生要每天做快速測試，政府會為學校提供1000萬套快速測試套裝。另外，私家醫生今日起可透過網上平台，要求提供兩款新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）和莫納皮拉韋（Molnupiravir），惟不可向病人就新冠口服藥物收取任何費用。【香港新冠疫情互動地圖】
●染疫個案
港增1407陽性 包括698核酸、709快測 3日自願快測至今2875宗陽性
●抗疫支援
●復課安排
小學最早4月19日復課 5%師生染疫或研停課【附幼稚園及中小學復課安排】
林鄭月娥：恢復面授課後所有教職員及學生每天快測 無打針學生不能參加非學術活動
短片：林鄭月娥公布復課 主動談19年前SARS兩讀小學兒子復課情況
●專家意見
●疫苗接種
截至上月底89人打針後14日內死亡 72宗與疫苗無關 17宗待解剖
●強制檢測
30地點納強檢 牛頭角上邨常康樓、石蔭東邨蔭恒樓、富善邨善雅樓等【附名單】
●圍封強檢
鴨脷洲利東邨東逸樓1464人完成檢測 揭25新冠陽性、5不確定個案
【實用連結】
新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY
消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）
大廈名單
採樣檢測
快速抗原測試
．「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）
．快速抗原測試使用示範
新冠患者指定診所
．專屬的士
疫苗通行證
．我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）
．我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）
安心出行
其他
．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）
．染疫者疫下自救途徑一覽：免費中醫診症 社區藥房配藥、情緒支援 【附相關連結、電話】
．家居檢疫感染控制8注意【附家居檢疫者居住大廈名單及實用連結】
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