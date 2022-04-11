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4月11日新冠疫情重點一覽【附連結：強制檢測地點】 (21:45)

本港處於第五波新型冠狀病毒疫情，今日（11日）新增1407宗個案，包括698宗核酸檢測陽性及709宗快速檢測陽性；多52名新冠患者在公立醫院離世。特首林鄭月娥表示，學校復活節後分階段復課，屆時所有教職員及學生要每天做快速測試，政府會為學校提供1000萬套快速測試套裝。另外，私家醫生今日起可透過網上平台，要求提供兩款新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）和莫納皮拉韋（Molnupiravir），惟不可向病人就新冠口服藥物收取任何費用。【香港新冠疫情互動地圖

●染疫個案

港增1407陽性　包括698核酸、709快測　3日自願快測至今2875宗陽性

多52患者公院離世　第五波累計8614死

鄭泳舜快測呈陽性正自我隔離

●抗疫支援

私家醫生今起網上申領新冠口服藥 須免費處方予病人

●復課安排

小學最早4月19日復課 5%師生染疫或研停課【附幼稚園及中小學復課安排】

林鄭月娥：恢復面授課後所有教職員及學生每天快測 無打針學生不能參加非學術活動

短片：特首稱復課或令個案反彈 衡量利弊風險可控

短片：林鄭月娥公布復課 主動談19年前SARS兩讀小學兒子復課情況

●專家意見

何栢良籲綜合分析其他機構快測陽性比率 評估全民快測成效

●疫苗接種

截至上月底89人打針後14日內死亡 72宗與疫苗無關 17宗待解剖

●強制檢測

30地點納強檢 牛頭角上邨常康樓、石蔭東邨蔭恒樓、富善邨善雅樓等【附名單】

●圍封強檢

葵涌華荔邨喜荔樓封區檢測

天水圍天瑞（二）邨瑞豐樓封區檢測

鴨脷洲利東邨東逸樓1464人完成檢測 揭25新冠陽性、5不確定個案

實用連結

新冠疫情明報專輯：bit.ly/3s7mbbY

傳染病公眾平台(衛生防護中心)

快測陽性申報系統

快測包認證名單搜尋器（消委會）

消防處安排輕症染疫者送隔離設施聯絡方法（電郵、WhatsApp、微信）

尚待入院者須知

「兒童青少年接種新冠疫苗」政府網頁（預約＋搜尋接種地點）

大廈名單

確診者居住大廈

強制檢測地點

居家檢疫大廈

居安抗疫政府專頁

居安抗疫App使用指南

採樣檢測

檢測中心／流動採樣站──睇籌號  

口水／糞便樣本瓶領取及收集處

快速抗原測試

「快速抗原測試」政府網頁（如何自行選擇？測試呈陽性怎辦？）

快速抗原測試包認證名單搜尋器(消委會)

快速測試種類多，如何選擇？

．快速抗原測試使用示範

新冠患者指定診所

指定診所名單及預約電話

專屬的士

疫苗通行證

疫苗接種地點+預約

新冠疫苗接種醫學豁免證明書

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（一般兒童或成人）

我應幾時打針？（新冠康復者-未曾打過針）

我應幾時打第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-已打過針）

我應幾時打第一針？第二針？第三針？第四針？（新冠康復者-免疫力弱）

安心出行

「安心出行」更新＋電子針卡【附儲存針卡教學】 

其他

．海外抵港-登機檢疫安排（4月1日起）

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政府新型冠狀病毒病專題網站

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