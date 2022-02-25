網上賞花｜濕地公園6春花：豆梨、圓葉節節菜、紅花荷、石斑木、李、紅杜鵑 (11:36)

冬去春來，各種原生植物開始綻放。香港濕地公園facebook發文，介紹濕地公園春季開花的6種植物，包括豆梨、圓葉節節菜、紅花荷、石斑木、李、紅杜鵑。
豆梨：結的果只有黃豆一般大小，因此被稱為「豆梨」。春天時會長出白色的花朵，葉片在秋天落葉前會變成紅色，具觀賞價值。
圓葉節節菜：小型草本植物，常在水邊長成一大片，有點像中式鈕扣般的圓葉，一層層對生在莖的兩邊。圓葉節節菜於每年春天開花，開花時間不長，大概只在2至4月，粉紅色的小花成串長在枝的頂端。
紅花荷：又稱紅苞木、吊鐘王。一般花期為早春，其花序懸垂，開花時鮮艷紅色的花瓣盛放，形似吊鐘（即杜鵑花科的灌木）。紅花荷的花序較大而且悅目，故有「吊鐘王」之稱。
石斑木：又稱車輪梅，香港山邊最常見的灌木之一。春天初臨之際，石斑木的花已聚排成一圈一圈，形成一大片白花海，因此亦有迎春花或春花的別稱。
李：初春的代表植物，與梅、桃和櫻同屬薔薇科櫻桃屬，外形十分相似。李花開花時，多數聚生一叢，如白色小花球生於枝條上。花期為3至4月，果期為7至8月，果實可食用。
紅杜鵑：本港較為常見的一種原生杜鵑，亦常在公園內栽培。紅杜鵑於春季開花時，滿株鮮紅燦爛，將山上渲染成一片片紅色，因此紅杜鵑又有別名「映山紅」。【相關報道：紅杜鵑 屬香港原生物種】
賞花：
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm