消委會．家務助理｜疫下僱用家務助理　宜留意打針強檢安排 (12:03)

消委會調查發現，11間公司均有提供防疫措施或指引，情況尚算理想。有5間公司表示，部分家務助理已接種新冠疫苗，當中2間公司容許消費者選擇已接種疫苗的家務助理。

針紙屬家務助理個人資料 消費者不應收集保存

消委會提醒，有關針紙證明屬於家務助理的個人資料，如消費者欲查看，應在相關協定的基礎上提出。消費者不應收集及保存紀錄，以免觸及消費者根據個人資料（私隱）條例須履行的義務，如留有針紙證明的副本，應確保在家務助理完成服務後妥善刪除。

若家務助理被強制檢測，6間公司會另外派員處理或改期，其中1間容許消費者退回訂金。若消費者被強制檢測，只有5間公司表示會改期，當中1間容許消費者免費取消服務。

消委會提醒，調查中4間公司表示不會提供提供詳細合約或收據等文件予消費者保存，其中1間只會在消費者要求下才提供合約，故在確定交易前要多加留意。消費者檢視合約時，亦要看清楚是否列明發生不可控制或預見的事件時各方的權責（「不可抗力」條款）。

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