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大掃除｜大掃除容易忽略5位置　家務助理導師教用老虎夾清潔天花板 (10:37)

大掃除「臨急抱佛腳」，如何在短時間重點清潔家居？僱員再培訓局（ERB）「家務助理基礎證書」課程導師計福明表示，日常家居清潔很重要，如不夠時間，可以重點清潔廚房浴室，尤其是廚房油污較多的地方。他提醒大掃除容易忽略清潔的5個位置，以及介紹大掃除幫助慳力的工具，避免「爬高爬低」減少意外發生。

大掃除5位置易忽略

大掃除時不少位置會容易忽略，包括廚房放調味料的位置雪櫃邊位及兩旁罅隙浴室天花板坐廁近渠口位置，以及組合櫃後面的電線堆。計福明教路，清潔電線堆可戴上勞工手套，用乾布抹去灰塵，或用乾布將灰塵掃到地上，再用吸塵器吸走灰塵。

善用工具慳力減意外

大掃除時不妨用工具幫手，例如老虎夾，可用於清潔天花板等較高的地方，減少爬上爬落造成意外的可能性；玻璃刮則可用於抹窗或大塊的玻璃，比用毛巾抹省力；留意如窗口裝有窗花，未必適合用玻璃刮。

宜選較天然清潔劑

計福明稱，大掃除時用漂白水或化學清潔劑，或會造成刺鼻氣味，可能對人體有影響，亦有可能令物件受損。他建議，一般家居清潔可選用較天然清潔劑，例如梳打粉、檸檬酸、過碳酸鈉等，效果與漂白水相若。如污漬較頑固，可以將清潔劑噴在污漬後停留5至10分鐘，不要立即拭擦，去漬效果會較好，亦較慳力。

文：何芍盈

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