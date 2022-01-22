大掃除｜大掃除容易忽略5位置　家務助理導師教用老虎夾清潔天花板 (10:37)

大掃除5位置易忽略

大掃除時不少位置會容易忽略，包括廚房放調味料的位置、雪櫃邊位及兩旁罅隙、浴室天花板、坐廁近渠口位置，以及組合櫃後面的電線堆。計福明教路，清潔電線堆可戴上勞工手套，用乾布抹去灰塵，或用乾布將灰塵掃到地上，再用吸塵器吸走灰塵。

善用工具慳力減意外

大掃除時不妨用工具幫手，例如老虎夾，可用於清潔天花板等較高的地方，減少爬上爬落造成意外的可能性；玻璃刮則可用於抹窗或大塊的玻璃，比用毛巾抹省力；留意如窗口裝有窗花，未必適合用玻璃刮。

宜選較天然清潔劑

計福明稱，大掃除時用漂白水或化學清潔劑，或會造成刺鼻氣味，可能對人體有影響，亦有可能令物件受損。他建議，一般家居清潔可選用較天然清潔劑，例如梳打粉、檸檬酸、過碳酸鈉等，效果與漂白水相若。如污漬較頑固，可以將清潔劑噴在污漬後停留5至10分鐘，不要立即拭擦，去漬效果會較好，亦較慳力。

文：何芍盈

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