新冠疫苗｜屯門區新冠病毒檢測地點、各區新冠疫苗接種地點一覽【附疫苗接種預約網站連結】 (21:27)

另外，特首林鄭月娥周二（11日）預告，本月底會再加兩個接種中心，分別在中山紀念公園體育館和界限街體育館（一號及二號）。

屯門區檢測點：

●社區檢測中心

屯門兆麟社區會堂（即日至1月18日上午8時至晚上10時；1月19日起上午8時至晚上8時）

●流動採樣站

即日至1月16日（上午8時至晚上8時）：

．青田遊樂場

．新和里遊樂場

．蝴蝶灣社區中心

．大興社區會堂（1月12至13日：上午10時至晚上8時）

即日至1月18日（上午8時至晚上8時）

．友愛體育館

．友愛足球場

．龍逸社區會堂

即日至1月21日（上午8時至晚上8時）

．安定／友愛社區中心地下有蓋操場

．建生社區會堂

新冠疫苗接種地點：

●社區疫苗接種中心（社區疫苗接種中心地址）：

科興疫苗：

．北角渣華道體育館、佐敦官涌體育館、沙田源禾路體育館

復必泰疫苗：

．西灣河體育館、觀塘曉光街體育館、荔枝角公園體育館、元朗體育館、葵涌林士德體育館、黃竹坑香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心、沙田香港中文大學醫院、教育局九龍塘教育服務中心（1月21日起）及九龍灣體育館（1月21日起）

開放時間（包括公眾假期）：

．香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心：逢周一、二、四、五上午10時至下午6時；周六及周日上午8時至晚上8時

．其餘接種中心：每日上午8時至晚上8時

*全部接種中心運作日下午1時半至2時半為清潔時間。

可在政府網上預約系統預約接種。政府向60歲以上合資格者提供「即日籌」，每日上午7時45分派發，詳情見政府新聞公報。

●公立醫院新冠疫苗接種站（公立醫院新冠疫苗接種站地點及開放時間）

*只提供復必泰疫苗，毋須預約

●其他接種地點：

科興疫苗：

．醫管局指定普通科門診診所（名單及開放時間；透過政府網上預約系統預約）

．參與接種計劃私家醫生或診所（名單；直接向相關私家醫生及診所預約）

．衞生署長者健康中心（名單及開放時間；只限65歲或以上的長者，毋須預約）

復必泰疫苗：

．參與先導計劃的26個私營醫護機構服務地點（名單及預約和查詢熱線/網頁連結；直接向相關機構和診所預約）

流動接種站：

．每次提供單一款疫苗接種服務，即科興疫苗或復必泰疫苗，目前正提供復必泰疫苗（服務時間表）

．開放時間：上午10時至下午5時，最後即場報名時間為下午4時30分

．查詢及報名熱線：5193 0375（周一至五上午9時至下午5時，公眾假期休息）

新冠疫苗 相關資訊：

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月底增兩疫苗接種中心 為中山紀念公園體育館、界限街體育館