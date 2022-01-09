大掃除．家電篇｜洗衣機梳打粉＋白醋洗機身內部　雪櫃微波爐用梳打粉清潔去污 (11:24)

雪櫃

雪櫃內部可先以1:1比例混和梳打粉及約50度的溫水來清潔，再用清水抹一次。外殼可使用軟布蘸溫水或中性清潔劑拭擦；雪櫃膠邊可用濕布蘸上牙膏，擦走污漬後再用清水過水。

洗衣機

頂揭式和前置式洗衣機的清潔方法相同，洗衣機內部可用一般家品店有售的「洗衣機槽清潔劑」，或將一包約500克的梳打粉及一支約500毫升的白醋，倒入洗衣機槽內，啟動一般的洗衣程序，幫助去除洗衣機內的污垢。洗衣機外殼宜用中性清潔劑抹乾淨。另外，每次用完洗衣機後，應抹乾機門的膠邊及打開通風，防止膠邊發霉。

微波爐

微波爐內部可放一碗清水叮約3-5分鐘，將水煮沸產生蒸氣，然後用濕布及梳打粉混熱水抹去污漬。頑固污漬可先用塑料卡片輕力刮除，清潔後宜將微波爐的門打開，風乾及通氣片刻。

註：清潔時要注意安全，若非必要使用電器的清潔功能，應確保電器在關機狀態下進行清潔，以免發生意外。

資料提供：資深家務助理導師張鳳娟

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