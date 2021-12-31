西九除夕跨年倒數演唱會　ViuTV、旅發局現場直播【附入場須知、交通資料連結、直播連結】 (22:54)

【22:54更新】旅發局舉辦的「香港跨年倒數演唱會」今晚（12月31日）10時開始，表演嘉賓包括男子組合MIRROR、許廷鏗、馮允謙等人氣歌手，持門票入場市民須遵守嚴格防疫措施，沒有門票市民則可安在家中，收看電視或網上直播足本演唱會。入場觀眾須留意什麼？直播可在哪些電視或網上平台收看？明報電子平台組整理相關資料。
公眾可透過以下途徑觀看直播：
．電視直播頻道：ViuTV 99台
．網上直播平台：ViuTV官方網站：viu.tv、ViuTV手機應用程式
．旅發局YouTube頻道：www.youtube.com/hongkong
．旅發局facebook專頁：facebook.com/DiscoverHongKong
．旅發局官方網站：www.discoverhongkong.com
「香港跨年倒數演唱會」持票觀眾5招入場攻略【短片】
1. 做好防疫
所有入場觀眾須完成接種新冠疫苗，並於入場前量體溫、使用「安心出行」、全程佩戴口罩及帶備酒精搓手液，場內不得飲食。
2.「入場四寶」
帶齊門票、身分證，以及用安心出行，以換取手帶入場。
3. 使用公共交通工具前往
西九停車場將於下午2時關閉，警方將按實際情況，實施單向人流及封路措施。港鐵及巴士公司亦會安排特別服務，詳情參考運輸署公布。
4. 預留充足時間入場
演唱會場地會提早兩小時，即於晚上8時開放，讓觀眾有充裕時間進場。
5. 提防寒冷天氣
天文台預測今晚天氣清涼，市民緊記穿足夠衣服保暖。【天文台天氣預測】
西九文化區 相關報道：
開幕展無艾未未「舉中指」作品 唐英年：倘展覽最好成套逾20幅儲埋一齊