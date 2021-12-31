西九除夕跨年倒數演唱會　ViuTV、旅發局現場直播【附入場須知、交通資料連結、直播連結】 (22:54)

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「香港跨年倒數演唱會」持票觀眾5招入場攻略【短片】

1. 做好防疫

所有入場觀眾須完成接種新冠疫苗，並於入場前量體溫、使用「安心出行」、全程佩戴口罩及帶備酒精搓手液，場內不得飲食。

2.「入場四寶」

帶齊門票、身分證，以及用安心出行，以換取手帶入場。

3. 使用公共交通工具前往

西九停車場將於下午2時關閉，警方將按實際情況，實施單向人流及封路措施。港鐵及巴士公司亦會安排特別服務，詳情參考運輸署公布。

九巴西九文化區跨年演唱會巴士線

往西九文化區實測港鐵九龍站行10分鐘即到【附路線短片】

4. 預留充足時間入場

演唱會場地會提早兩小時，即於晚上8時開放，讓觀眾有充裕時間進場。

5. 提防寒冷天氣

天文台預測今晚天氣清涼，市民緊記穿足夠衣服保暖。【天文台天氣預測】

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