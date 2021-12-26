保暖內衣｜保暖內衣愈洗愈暖？能吸濕發熱？【附保暖內衣選購5貼士】 (11:39)

保暖內衣選購5貼士：

．起絨或刷毛布料（fleece fabric）的內衣，比一般布料的保暖性好，適合特別怕冷的人。

．蓬鬆布料可讓更多空氣保存在纖維中，有效阻隔熱量流失。

．出汗較多的人宜選排汗快乾功能較佳的內衣。

．皮膚較易對衣物物料出現刺激或過敏反應的人及濕疹患者，宜選純棉或棉纖維為主的內衣。

．柔軟度高的內衣較舒適。

問：保暖內衣蓄熱保暖原理？

答：保暖內衣的布料外層會將冷空氣擋在外面，而暖空氣會保存在纖維間，以防止人體熱量流失。

問：保暖內衣會愈洗愈暖？

答：保暖內衣經多次洗濯後，布料的蓬鬆度增加，令纖維間能保存愈多空氣，內衣就愈能夠保暖，但要留意內衣經多次洗濯，有機會出現不同程度的「縮水」、變長變闊、扭骨甚至起毛球。

問：內衣能吸濕發熱？

答：坊間有些保暖內衣標榜能吸濕發熱，其原理是纖維吸收人體所蒸發的濕氣，利用物理及熱學原理取得熱量，即透過濕氣轉化為液體時所產生的凝結熱現象，提升布料的溫度。所有纖維均具吸濕發熱的功能，但發熱程度及發熱量不同。

問：什麼因素會影響保暖性能？

答：布料的編織方法、厚度，甚至衣物表面會否起絨，也會影響保暖程度。當環境溫度低於人體表面溫度，人體產生的熱量便會透過衣物布料由內向外流失，布料纖維材質的隔熱性愈高，保暖性愈高。同時，布料愈厚，就愈能防止人體產生的熱量流失。

常見的內衣布料材質中，羊毛（wool）、聚丙烯腈（acrylic）、粘膠（viscose／rayon）及莫代爾（modal）的隔熱性較高；絨毛／刷毛布料（fleece fabric）比一般布料保暖，因絨毛之間能保存一定厚度的空氣層，防止熱量流失。

即使是相同材質及厚度的保暖內衣，保溫效果亦會不同。因布料的編織密度、織法、結構、選用的纖維（如長纖、短纖、特細纖維）也會影響保暖程度。布料所用紗線密度愈高，紗與紗之間的氣孔就愈多，纖維間就能保存愈多空氣。

資料來源：消委會

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