營養師話你知5種「健康食物」陷阱處處　豆漿無添加鈣與糖水無異 (13:01)

．果汁

市面上不少預先包裝的果汁，其實是由濃縮果汁加水製成，基本成分是水加糖，沒有纖維，千萬不要以為喝了果汁，就等於吃了水果，多喝反而會容易變胖。

．無糖朱古力

「無糖」聽上去很健康，其實有糖與無糖朱古力的熱量差別不大，可可脂的熱量仍然存在，加上朱古力脂肪含量高，無糖朱古力並非想像中般健康。

．豆漿

一般豆漿成分只有水、大豆及糖，市面上部分豆漿添加大量糖但沒有添加鈣，跟喝糖水沒有大差別，加上熱量高，整體營養價值不高。選擇無糖兼有添加鈣的豆漿會較理想。

．黑糖

黑糖成分雖然比白砂糖多一些礦物質，但仍然屬於游離糖，而游離糖本身沒有營養價值，熱量亦高。

．乳酪飲品

乳酪本身是健康食品，但乳酪飲品多數添加了大量糖調味，而乳酪本身經稀釋後，營養價值也會減低。

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