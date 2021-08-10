消夜｜營養師推介5款健康消夜食物【附建議分量】 (12:03)

．香蕉（建議分量：1條約150g）

潘卓琳：香蕉含有豐富的鎂和鉀，幫助放鬆肌肉；香蕉亦含有色胺酸（氨基酸的一種），幫助人體合成褪黑激素，有助入眠。

．希臘乳酪（建議分量：1杯約150g）

潘卓琳：可選低脂、無添加糖的原味或含水果希臘乳酪，另可按個人喜好添加冷凍水果，例如藍莓、紅莓、菠蘿或黑莓等。乳製品含有豐富蛋白質及色胺酸，幫助人體合成褪黑激素，改善睡眠質素。

．奇異果（建議分量：2個）

潘卓琳：奇異果低卡路里，含有豐富維他命及礦物質，其中維他命C及E、抗氧化劑和血清素含量豐富。血清素與睡眠質素相關，低血清素容易令人失眠。

．枝豆（建議分量：1碗/100g）

潘卓琳：枝豆是低卡蔬菜，100克去殼枝豆約有5.2克膳食纖維（成人每日應攝取不少於25克膳食纖維）。可選新鮮或雪藏枝豆，無添加鹽的更好，以避免翌日水腫。

．無添加鹽果仁（建議分量：30g）

潘卓琳：杏仁、核桃、開心果及腰果等是營養豐富的健康消夜選擇。果仁含豐富鎂及鋅，亦含有褪黑激素，對睡眠有幫助。選擇無添加鹽的，除了對心血管健康較好，也避免翌日水腫。

宜睡前2至3小時進食

潘卓琳補充，消夜應盡量安排在睡覺前2至3個小時進食，因身體需時消化食物，若食物未消化完便進睡，躺平時或會增加胃酸倒流的風險，損害食道。

其他吃消夜注意事項：

．盡量選擇健康原型食物，而非加工食物

．避免過於肥膩食物，因人體消化肥膩的食物需時更多

．避免過鹹的食物，以免翌日水腫

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