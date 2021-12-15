消委會．護膚品｜用家評分最高護膚品牌　Neutrogena、資生堂、LANEIGE、THE BODY SHOP上榜【附名單】 (12:52)

消委會今（15日）公布護膚品調查，訪問1650名女性，結果顯示受訪者每年平均花約3100元購買面部護膚品，最多是面霜（61%）、潔面產品（47%）、面部精華（42%）等。消委會另問及受訪者對各品牌於潔面產品、面部精華、面霜、面膜4類護膚品的評分。消委會稱，調查結果某程度上反映各品牌個別類型護膚品於本港市場的受歡迎程度。
用家滿意度較高的人氣品牌：
潔面產品
1. 資生堂 SHISEIDO
2. LANEIGE
3. 雪花秀 Sulwhasoo
4. 雅詩蘭黛 ESTÉE LAUDER
5. THE BODY SHOP
面部精華
1. FANCL
2. LANEIGE
3. fresh
4. ORIGINS
面霜
1. 露得清 Neutrogena
2. 資生堂 SHISEIDO
3. THE BODY SHOP
4. FANCL
面膜
1. 露得清 Neutrogena
2. THE BODY SHOP
3. FANCL
4. OLAY
5. L'ORÉAL PARIS
受訪者囤積逾年最多是面膜
另外，接近一半（49%）受訪者表示擁有至少1年前購買但尚未開封的面部護膚品，並以面膜佔最多（42%），其餘是面霜（30%）、潔面產品（25%）及精華 （17%）。
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