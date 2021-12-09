安心出行｜強制安心出行新規實施　買外賣需否掃碼？　一文睇清豁免條件 (08:20)

Q：進入哪些處所須用安心出行？

A：提供堂食的餐飲處所、酒吧／酒館、浴室、派對房間、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、郵輪、遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、美容院、按摩院、會址、體育處所、泳池、酒店及賓館、活動場所

Q：什麼人可豁免使用安心出行？

A：以下3類人可填妥指定表格，代替使用安心出行：

．65歲或以上、或15歲或以下的人

進入表列處所的15歲或以下者，若同行成年人已按規定掃描安心出行或登記資料，則該15歲或以下者毋須登記個人資料

．殘疾者

不論是否持有「殘疾人士登記證」，均可以填表代替用安心出行

．獲政府或政府授權機構認可的人

政府會視乎情況，把無家者等沒有智能手機而未能使用安心出行的人，納入為認可者

*上述3類人即使進入下列處所，仍須使用安心出行：酒吧／酒館、浴室、派對房間、夜店／夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所

另外，只在餐飲處所買外賣的顧客毋須使用安心出行或登記資料，但在餐飲處所露天座位堂食的人，則仍須按規定使用安心出行或相關替代措施。

Q：如獲准填表代替使用安心出行，表格要包含什麼資料？可否自製表格？必須使用紙本表格嗎？

A：表格須包含到訪處所者的姓名、聯絡電話，以及到訪處所的日期和時間。處所可從政府的新型冠狀病毒專題網站或食環署「疫苗氣泡」專題網頁下載指定表格，或自製包含該標準格式內容的書面或電子表格。

知多啲：有安心出行二維碼的地方一定是合法處所？

安心出行場所二維碼只用作記錄出行時間和地點，並非説明處所的經營狀況，更不應被視為是合法營商的證明。要確定餐飲處所是否持牌，應檢視展示於處所入口附近當眼處的牌照，或到食環署網頁查看。

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