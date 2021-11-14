MIRROR、許廷鏗、鄭欣宜跨年倒數演唱會　周一上午10時開始登記【附登記連結及步驟】 (15:18)

由香港旅遊發展局舉辦的「香港跨年倒數演唱會」，門票抽獎活動將於明日周一（15日）上午10時開始，一連10天接受登記，由電腦系統隨機抽出1500名得獎者，每人可免費獲得2張門票，並以實名形式送出，有意參加者須於12月13日或之前完成接種新型冠狀病毒疫苗。旅發局表示，門票非先到先得，登記的先後次序不會影響中獎機會，市民毋須急於登記（登記步驟詳見附圖1-4）。
「香港跨年倒數演唱會」將於2021年12月31日晚上10時至2022年1月1日凌晨零時半，在西九文化區藝術公園舉行，同時透過電視及網上全球直播，香港、內地及海外的觀眾可共同迎接2022年來臨。
「香港跨年倒數演唱會」
門票抽獎登記：2021年11月15日上午10時至11月24日下午5時半
登記網站：nycdconcert.discoverhongkong.com
得獎名單公布：2021年12月3日上午10時在抽獎網站公布
領取門票：2021年12月13日晚上9時前到指定地點
舉行日期及時間：2021年12月31日晚上10時至2022年1月1日凌晨零時半
舉行地點：西九文化區藝術公園大草坪
演出者名單：男團MIRROR、歌手許廷鏗、江海迦（AGA）、李幸倪（Gin Lee）、鄭欣宜、馮允謙，以及香港管弦樂團
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