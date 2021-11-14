MIRROR、許廷鏗、鄭欣宜跨年倒數演唱會　周一上午10時開始登記【附登記連結及步驟】 (15:18)

由香港旅遊發展局舉辦的「香港跨年倒數演唱會」，門票抽獎活動將於明日周一（15日）上午10時開始，一連10天接受登記，由電腦系統隨機抽出1500名得獎者，每人可免費獲得2張門票，並以實名形式送出，有意參加者須於12月13日或之前完成接種新型冠狀病毒疫苗。旅發局表示，門票非先到先得，登記的先後次序不會影響中獎機會，市民毋須急於登記（登記步驟詳見附圖1-4）。