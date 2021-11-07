除夕倒數停兩年復辦　MIRROR、港樂跨年演唱會抽獎送3000免費票 (11:17)

西九戶外跨年演唱會須遵守防疫措施，所有現場觀眾須於12月13日或以前在港完成接種疫苗，年滿18歲要接種兩針，12至17歲最少接種1針。入場者須用「安心出行」，場內每6個位會相隔1.5米。

跨年演唱會耗資約1700萬元，開支與以往煙花倒數差不多，Viu TV 99台及旅發局網頁等會直播，歷時2.5小時，至元旦凌晨零時30分。旅發局節目及旅遊產品拓展總經理洪忠興表示，在疫苗要求下，未滿12歲、無法打針的兒童可在家看直播。

今次演唱會不會放煙花，灣仔會展亦不會有倒數鐘，但M+博物館巨型LED幕牆會配合倒數。洪忠興指上環、中環、海港城都可遠眺M+幕牆倒數，60秒倒數後會以15種語言展示新年快樂。屆時西九一帶料有人潮管制，旅發局指西九附近有住宅，演唱會要控制聲浪，外圍未必能清楚聽到場內演唱。

參與抽獎的登記者須年滿18歲，並於11月15日至24日在nycdconcert.discoverhongkong.com登記，被抽中可獲兩張指定座位門票，並有短訊通知。為防黃牛黨，抽獎採用實名制，登記者須提供聯絡電話，與同行者均須登記姓名、身分證號碼，每人只可登記一次，不可重複參加抽獎，登記者不可再登記為同行者，同行者亦不可再成為登記者。登記者及同行者中獎後須一同親自攜同有關證明領取門票和入場，所有門票不得轉讓，沒人領取的門票將安排候補名單上的登記者領取。

【「香港跨年倒數演唱會」重要日子】

11月15至24日 接受登記

11月24日下午5時30分 截止登記

12月3日 公布抽獎結果

12月3至13日 得獎者領取門票

12月31日晚上10時 香港跨年倒數演唱會

資料來源：旅發局