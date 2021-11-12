認識行山鞋防跣鞋底　揀大半碼防逼腳趾｜行山．裝備實用貼士【短片】 (08:20)

行山是不少香港人喜愛的活動，最近天氣轉涼，更是行山的好季節。明報電子平台組記者訪問前香港女子馬拉松精英運動員、有逾10年行山跑山經驗的范瑞萍（JoeJoe），於「明報新聞網熱點 x OL網Hot Pick實用貼士系列」，分別講解選擇行山鞋和行山襪的心得。有關選行山襪的實用貼士，可瀏覽明報OL網Hot Pick（行山襪蓋腳眼防沙石磨損 話你知厚薄襪點揀｜行山．裝備實用貼士【短片】）。本文三段短片介紹行山鞋的實用貼士。
●認識行山鞋防跣鞋底
行山落斜怕跣？范瑞萍教揀Vibram、Maxtrac、Contagrip防跣鞋底，講解行山鞋中底的緩震物料，並分享自己「按摩」鞋底的開鞋心得。詳情睇片：bit.ly/3BR4z5A
●行山鞋尺寸揀大半碼或一碼 防行山逼腳趾
買行山鞋時明明尺寸合適，何以行山時愈行愈逼腳趾？范瑞萍表示，長時間行山腳會腫脹，建議行山鞋尺寸可揀大半碼或一碼。詳情睇片：bit.ly/3qdZHFx
●防水行山鞋寒冷環境合用
不少山友關注行山鞋的防水功能，范瑞萍指出，防水行山鞋適合在寒冷環境下穿著，又提及Mesh鞋面物料較舒適。詳情睇片：bit.ly/3BL48K5
【實用貼士系列——裝備五花八門，過來人有經年累月的自家實戰心得。Gone Running喜跑創辦人范瑞萍（JoeJoe）是前香港女子馬拉松精英運動員，曾奪得5屆渣打香港馬拉松本地女子冠軍，亦有豐富行山跑山經驗，她以個人心得幫助讀者選擇適合自己所需的行山鞋和行山襪。】
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