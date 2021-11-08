「水上的士」設周日班次往西九　M+博物館開幕日增2班次【附班次及收費資料】 (19:00)

運輸署公布，「水上的士」持牌渡輪服務於11月14日開始，試辦「中環－西九－尖東－中環」短途航線服務，逢星期日及公眾假期提供服務。另外，為配合M+博物館於11月12日開幕的交通需求，「水上的士」亦會在當日會提供兩個特別班次。
「水上的士」上落客地點：
．中環: 中環九號碼頭
．西九: 油麻地避風塘二號梯台（即西區海底隧道收費廣場北行巴士站對出海傍）
．尖東: 尖沙咀一號梯台（即尖沙咀東星光大道對出海傍）
價目表（詳細可參考圖2）：
．中環來往西九：20元（成人）、10元（小童、65歲或以上人士及殘疾人士）
．尖東來往西九：34元（成人）、17元（小童、65歲或以上人士及殘疾人士）
服務時間表：
2021年11月12日、逢星期日（11月14日開始）及公眾假期：
由中環開出：1:30am、2:40pm
由西九開出：1:50am、3:00pm
由尖東開出：2:20am、3:30pm
另外，「水上的士」可運載貨物及單車，貨物每0.1立方米收費20元，單車每部14元。
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