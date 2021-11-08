「水上的士」設周日班次往西九　M+博物館開幕日增2班次【附班次及收費資料】 (19:00)

運輸署公布，「水上的士」持牌渡輪服務於11月14日開始，試辦「中環－西九－尖東－中環」短途航線服務，逢星期日及公眾假期提供服務。另外，為配合M+博物館於11月12日開幕的交通需求，「水上的士」亦會在當日會提供兩個特別班次。