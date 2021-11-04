芥菜高纖高鈣低卡路里　營養師教路：芥菜宜配瘦肉雞蛋或豆腐 (08:42)

芥菜宜快炒快焯 宜配低脂蛋白質

芥菜維他命C含量較高，維他命C容易受熱力破壞，黃穎琳建議煮芥菜時，使用少油快炒或快焯的烹調方式，減少維他命C和其他水溶性維他命流失。她建議芥菜可配搭低脂的蛋白質類，例如瘦肉、雞蛋或豆腐，幫助吸收脂溶性維他命，芥菜肉片湯是不錯的煲湯之選。

芥菜其他營養成分及功效

‧鉀質：芥菜含豐富鉀質，有助穩定血壓、去水腫，以及維持神經、肌肉和心臟正常運作。

‧葉酸：有助胎兒的神經管和紅血球形成，預防胎兒先天性神經管缺陷。

‧維他命K：促進凝血因子的合成，有助傷口癒合，防止大量出血。

‧維他命A、β-胡蘿蔔素、葉黃素、葉綠素：抗氧化，預防細胞受損，防止心血管老化，提升免疫力，維護眼睛健康，預防眼乾。

註：營養資料由黃穎琳提供

文：張可兒

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