新冠疫苗｜免疫力弱及較高感染風險者11月11日起可打第三針　疫苗接種地點一覽 (18:00)

政府今午（3日）公布，合資格的免疫力弱病人和較高感染風險者，由11月11日起可免費接種第三針新型冠狀病毒疫苗，明報電子平台組整理接種地點名單，方便讀者參考。其中北區醫院及博愛醫院的新冠疫苗接種站，是本周五（5日）起開放的新增復必泰疫苗接種站。