新冠疫苗｜免疫力弱及較高感染風險者11月11日起可打第三針　疫苗接種地點一覽 (18:00)

政府今午（3日）公布，合資格的免疫力弱病人和較高感染風險者，由11月11日起可免費接種第三針新型冠狀病毒疫苗，明報電子平台組整理接種地點名單，方便讀者參考。其中北區醫院及博愛醫院的新冠疫苗接種站，是本周五（5日）起開放的新增復必泰疫苗接種站。
●社區疫苗接種中心
科興疫苗
．渣華道體育館
．九龍灣體育館
．官涌體育館
．源禾路體育館
．天暉路體育館
復必泰疫苗
．中山紀念公園體育館
．西灣河體育館
．香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心（不設即日籌）
．曉光街體育館
．彩虹道羽毛球中心
．教育局九龍塘教育服務中心
．何文田體育館
．荔枝角公園體育館
．界限街體育館
．龍琛路體育館
．香港中文大學醫院（不設即日籌）
．將軍澳體育館
．東涌社區會堂
．林士德體育館
．友愛體育館
．元朗體育館
*開放時間：周一、二、四、五上午10時至下午6時；周六及周日上午8時至下午8時；運作日下午1時半至2時半為清潔時間
●公立醫院接種站（提供復必泰疫苗，毋須預約）
．博愛醫院
．北區醫院
．東區醫院
．將軍澳醫院
．明愛醫院
．威爾斯親王醫院
．瑪麗醫院
．伊利沙伯醫院
．屯門醫院
*開放時間：周一至周五（公眾假期除外）上午10時至下午7時，最後接種時間為下午6時半
●醫管局轄下診所（提供科興疫苗，不設即日籌）
．馬鞍山家庭醫學中心
．天水圍（天業路）社區健康中心
市民如欲接種科興疫苗，亦可選擇到參與疫苗接種計劃的私家醫生/診所打針。
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