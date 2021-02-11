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新冠疫苗｜免疫力弱及較高感染風險者11月11日起可打第三針　疫苗接種地點一覽 (18:00)

政府今午（3日）公布，合資格的免疫力弱病人和較高感染風險者，由11月11日起可免費接種第三針新型冠狀病毒疫苗，明報電子平台組整理接種地點名單，方便讀者參考。其中北區醫院及博愛醫院的新冠疫苗接種站，是本周五（5日）起開放的新增復必泰疫苗接種站。

預約和接種第三針疫苗流程

●社區疫苗接種中心

科興疫苗

．渣華道體育館

．九龍灣體育館

．官涌體育館

．源禾路體育館

．天暉路體育館

復必泰疫苗

．中山紀念公園體育館

．西灣河體育館

．香港大學駐港怡醫院社區疫苗接種中心（不設即日籌）

．曉光街體育館

．彩虹道羽毛球中心

．教育局九龍塘教育服務中心

．何文田體育館

．荔枝角公園體育館

．界限街體育館

．龍琛路體育館

．香港中文大學醫院（不設即日籌）

．將軍澳體育館

．東涌社區會堂

．林士德體育館

．友愛體育館

．元朗體育館

*開放時間：周一、二、四、五上午10時至下午6時；周六及周日上午8時至下午8時；運作日下午1時半至2時半為清潔時間

●公立醫院接種站（提供復必泰疫苗，毋須預約）

．博愛醫院

．北區醫院

．東區醫院

．將軍澳醫院

．明愛醫院

．威爾斯親王醫院

．瑪麗醫院

．伊利沙伯醫院

．屯門醫院

*開放時間：周一至周五（公眾假期除外）上午10時至下午7時，最後接種時間為下午6時半

●醫管局轄下診所（提供科興疫苗，不設即日籌）

．馬鞍山家庭醫學中心

．天水圍（天業路）社區健康中心

市民如欲接種科興疫苗，亦可選擇到參與疫苗接種計劃的私家醫生/診所打針。

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