強制檢測｜10校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (20:53)

任何人於10月19日至11月1日，曾身處下列地點逾兩小時，須於11月3日或之前接受強制檢測：

．元朗錦上路吳家村83A聖公會聖約瑟堂幼稚園

．屯門屯門市地段242號翠林花園第2層保良局易桂芳幼稚園

．粉嶺欣盛苑商場KG01號舖香港宣教會優質幼兒學校

．鑽石山鳳德邨鳳德社區中心5樓基督教香港崇真會安強幼兒學校

．大埔鳳園路9號嵐山綠茵英文（國際）幼稚園（嵐山）／綠茵國際幼兒園（嵐山）

．沙田鞍誠街26號合一堂單家傳紀念幼稚園

．黃大仙黃大仙上邨達善樓地下香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙）

．薄扶林大口環道15及17號香港紅十字會甘迺迪中心

．鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓地下1-16號香港耀能協會鴨脷洲幼兒中心

任何於10月19日至11月1日曾就讀以下學校指明級別，以及曾面授該等學生的教師，須於11月3日或之前接受強制檢測：

．沙田美林邨屋邨小學第一校舍東華三院蔡榮星小學四年級

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