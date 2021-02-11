真子婚後偕夫現身向公眾致歉　小室圭表明愛妻子　真子：婚姻是我們必要選擇【短片】 (14:04)

日本真子公主今日（26日）與未婚夫小室圭結婚。宮內廳今早公布真子二人的結婚申請已受理，真子正式成為平民「小室真子」，脫離日本皇室。真子與小室圭下午召開記者會，小室圭表明「我愛真子」，想和她共度今後的時光，並一直支持她。真子則說，小室圭對她而言是「不可替代的存在，婚姻是我們的必要選擇」，她亦感謝過去30年來曾經幫助、支持及愛護她的人。
兩人又分別就這次婚姻造成的不便，向公眾表示歉意。真子亦稱，她和小室圭訂婚期間外界有很多不實報道，令她深感傷心。今次是二人自2017年宣布訂婚以來，首次同場公開現身。
（NHK）
真子公主與未婚夫小室記者會（資料來源：NHK新聞Twitter）
結婚した秋篠宮ご夫妻の長女の眞子さんと小室圭さんは、2人で記者会見に臨みました。https://t.co/s2RJ1yGyLB#nhk_video pic.twitter.com/IGfv2kjRPO
— NHKニュース (@nhk_news) October 26, 2021
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