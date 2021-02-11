真子公主嫁小室圭好事多磨　苦等4年無婚禮棄嫁妝　被形容「日本哈里和梅根」【短片】 (17:58)

真子4年前與小室圭訂婚，不久小室的母親就被雜誌踢爆與前未婚夫有400萬日圓（約28.6萬港元）金錢糾紛，且被男方要求還錢，宮內廳2018年2月宣布真子二人的婚期延後。同年8月，小室遠赴紐約攻讀法律，今年5月畢業，3年來沒有返國，真子一直在日本等候未婚夫。真子因婚事承受巨大壓力，更被診斷患上「複雜性創傷後壓力症」（C-PTSD）。

至上月底，小室終於回國，與真子的婚期亦告落實，但二人確定不辦結婚儀式，消息稱這是考慮到外界對真子的婚事評價兩極，以及顧及新型冠狀病毒疫情的影響。

宮內廳亦公布，公主出嫁因須放棄皇室身分，原本最多可獲1.5億日圓（約1075萬港元）補助金作為「嫁妝」，但真子決定放棄這筆補助金，成為日本戰後首名不辦結婚儀式及放棄補助金的皇室成員。

真子出嫁後將隨丈夫到美國定居，成為平民的她也要外出工作。《紐約郵報》引述紐約藝術界消息報道，曾於英國萊切斯特大學修讀博物館學的真子，熟悉日本藝術業且擁有人脈，已成紐約一些畫廊招攬的對象。

（共同社/紐約郵報）

真子公主 相關報道：

日本真子公主10月26日結婚

真子公主嫁小室圭好事多磨 苦等4年無婚禮棄嫁妝 被形容「日本哈里和梅根」【短片】

共同社：日本真子公主年底前結婚 不辦皇室傳統儀式（2021年9月1日）

日本真子公主10月嫁「海王子」 求婚過程超簡單：將來結婚吧

真子公主圖輯：link.mingpao.com/55096.htm

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm